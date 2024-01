Joanna Kurska POZYWA Telewizję Polską! "Tusk dyszy obsesyjną żądzą zemsty na moim mężu"

Natka 41 min. temu zgłoś do moderacji 122 1 Odpowiedz

Oooo No popatrz popatrz ale jak szczuliscie w tej "pieknej" tv na WSZYSTKICH POLAKOW którzy nie podzielaja waszych poglądów to było okej kobiety atakowaliście za czarne protesty bo zmuszacie nas do rodzenia jak zniszczyliście ADAMOWICZA którego potem.zabili a w dodatku wszystko robicie pod przykrywką wiary w Boga a to najgorsze plugastwo