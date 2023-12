Joanna Kurska węszy CENZURĘ w nowych "Wiadomościach". Tak oceniła ostatnie wydanie: "Dawno czegoś tak brzydkiego nie widziałam"

Joanna Kurska sama w przeszłości była związana z TVP. Od września 2022 roku do stycznia 2023 roku miała okazję sprawdzić się jako szefowa "Pytania na śniadanie". Wcześniej, do jesieni 2016 roku pełniła funkcję szefowej biura koordynacji programowej, a to przecież nie wszystko. Jej mąż Jacek Kurski w latach 2016-2022 z kilkumiesięczną przerwą był prezesem TVP S.A.