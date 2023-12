To koniec kariery Jacka Kurskiego w USA? Tak urządził się z żoną i dziećmi w luksusowej rezydencji w Maryland (ZDJĘCIA)

O kogo jak o kogo, ale akurat o swoich to Prawo i Sprawiedliwość potrafiło zadbać jak mało która partia. Gdy Jacek Kurski pożegnał się już ostatecznie z pozycją prezesa TVP, mógł liczyć na wsparcie i dobre słowo Adama Glapińskiego, prezesa Narodowego Banku Polskiego, który powierzył koledze reprezentowanie polskich interesów w roli Alternate Executive Director szwajcarsko-polskiej konstytuanty w Grupie Banku Światowego. W związku z nowymi obowiązkami Kurscy przeprowadzili się do USA, a dokładniej do pięknego stanu Maryland. Teraz gdy ich przygoda najprawdopodobniej się kończy (za sprawą decyzji Donalda Tuska), przyjrzyjmy się, jak żyło im się w amerykańskich luksusach.