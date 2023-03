Ujawniono SZOKUJĄCE zarobki byłego męża Joanny Kurskiej w TVP. Zarabiał więcej niż "twarze" stacji...

głupota 14 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

nienawidzę tego kraju coraz bardziej. tyle przekretów w świetle prawa. i nikt nie reaguje. jesteśmy głupim narodem, po prostu. zero myślenia prospołecznego, wieczne przyzwalanie na przekrety, dawanie łapówek, nie informowanie o korupcji na żadnym szczeblu. przez to dzieje się jak się dzieje. spółki państwa się mnożą jak grzyby po deszczu, w każdej wypłaty i premie rzędu setek tysięcy. jesteśmy głupim narodem i tworzymy głupie i złe państwo. to tylko nasza wina. gdybyśmy reagowali, połowa z tych rzeczy by się nie działa.