Jacek Kurski zarobił w TVP MAJĄTEK! Ujawniono jego wynagrodzenie

Jacek Kurski od 2016 do 2022 roku spełniał się jako prezes Telewizji Polskiej, którą to wychwalał i reklamował niemalże na każdym kroku. Kurski lubował się również w organizacji rozmaitych koncertów czy innych wydarzeń, na których to mógł zachwycać się swoją stacją. Niestety we wrześniu 2022 jego przygoda z TVP dobiegła końca, a polityk został odwołany ze stanowiska prezesa Telewizji Polskiej. Sam Jacek Kurski odnosił się wówczas do decyzji Rady Mediów Narodowych na swoim Twitterze, gdzie ponownie nie szczędził miłych słów stacji.