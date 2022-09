Jacek Kurski został ODWOŁANY ze stanowiska prezesa TVP! "Przede mną kolejne wyzwania"

Ika 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Jak ktoś ma rzetelne info to zdradźcie o co chodzi? Przedwyborcze ruchy jakieś? Tak samo jak czytałam, że te roszczenia wojenne przeciw Niemcom są typowo obliczone jako element kampanii wyborczej, że akurat teraz i w takiej formie Prezes K. z tym wyskoczył (inny prezes K. rzecz jasna niż bohater artykułu, w sumie cóż za zbieżność). Że gdyby po cichu to większe szanse były a tak to guzik dostaniemy, ale jest szum. Tylko czy na pewno warto akurat teraz z Niemców wrogów sobie robić?? Z Rosji zrobiliśmy sobie arcy wrogów, z drugiej strony granicy Niemcy, obyśmy kiedyś gorzko nie zapłakali. Tzn my naród, bo rządzący to zawsze wyjdą cało z każdej sytuacji. Pieniądze sobie przyznali takie że inflancja im nie straszna. Podczas gdy ja i inni żyjemy w lęku za co będziemy żyć, co będziemy jeść, zważywszy że gastronomię i nie tylko ogarnął wirus gorszy od covid - wirus pazerności, bo wykorzystują sytuację by bez umiaru ceny podbijać, a rząd nie może tego zablokować- a tu by zyskali mega poparcie właśnie gdyby zablokowali podwyżki powyżej 10% względem tego co było przed pandemią, czy przed wojną.. poza tym co innego jeszcze gdy wzrasta cena za coś co jest bezpośrednio zależne od cen produktów, prądu, benzyny, ale dlaczego wszystko inne drożeje aż tyle, czemu lekarze czy inne usługi też drożeją, choć to co zarabiali wystarczyłoby nadal na dobre życie? Rządzący też mieli już wcześniej takie pensje, że mimo inflancji, te kilkadziesiąt tysięcy zł (niektórzy pewnie dostają więcej) przecież pozwala na spokojne dostatnie życie bez patrzenia czy coś kosztuje 100% więcej. A co z ludźmi co mają max 2tys zł? Zresztą i za 3tys obecnie to nieciekawie będzie. Opłaty i kiepska żywność, i tyle z życia. Nie daj Boże potrzebować lekarzy, suplementów, terapii jakichś, a co mówić o przyjemnościach czy luksusach. W razie wojny czy katastrofy nuklearnej bądź innej - na bank wszyscy rządzący są zebezpieczeni. Jak i ogólnie majętne osoby. W mig gdzieś wyjadą czy wiedzą gdzie się schronić. Dla ludności to do dzisiaj chyba nie podjęto tematu schronów wyposażonych itp? Jak udobruchają Kurskiego? Setki tysięcy złotych odprawy (jaką miał pensję? obawiam się że więcej niż 20tys zł, bo przyjmijmy że tyle powinien dostawać), inna fucha nie mniej płatna? A kiedy Jakimowicz itp polecą?