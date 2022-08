Joanna Kurska WRÓCI do TVP?! "Zrobiłem jej osobistą KRZYWDĘ, że nie ma jej w telewizji" (WIDEO)

Jacek Kurski o odejściu żony z TVP: "To straszna kara"

Niektórzy mogą jednak nie kojarzyć, że gdy Jacek Kurski objął stanowisko, które piastuje do dziś, to jego żona zdecydowała się odejść ze struktur TVP. Jeszcze w 2016 roku Joanna Kurska, wtedy figurująca pod nazwiskiem Klimek, pełniła funkcję dyrektora programowego stacji. Czy jest zatem szansa, że wróci do dawnych obowiązków? W rozmowie z Pudelkiem Kurski przyznaje, że stanie się to prawdopodobnie wtedy, gdy on zniknie z Woronicza.