Joanna Kurska w butach Gucci za 3 TYSIĄCE okazuje czułości Jackowi Kurskiemu na ściance w Opolu (ZDJĘCIA)

Tegoroczny Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu rozpoczął się w piątek 3 września i potrwa aż do poniedziałku. Choć spora część komentujących uważa imprezę za "nużącą" i ma spore zastrzeżenia co do jej poziomu artystycznego, organizatorzy wydarzenia wydają się być zadowoleni, a impreza wciąż przyciąga przed ekrany rzesze widzów. Nie jest tajemnicą, że sporą decyzyjność odnośnie programu opolskiego festiwalu ma prezes TVP Jacek Kurski. Były polityk, który zasłynął powiedzeniem, że "ciemny lud to kupi", szeroko uśmiechał się do zdjęć, brylując na ściance wraz ze swoją małżonką Joanną Kurską.