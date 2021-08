Jacek Kurski skromnie o sobie: "Mam 55 lat, a wyglądam na 47, przecież PAŃSTWO TO WIDZĄ!"

Mam 55 lat, a wyglądam na 47, przecież państwo to widzą. Dziecko cudownie odmładza i nie sądziłem, że tyle szczęścia mnie spotka w jesieni życia. Jest to zasługa mojej żony, która nawet teraz karmi dziecko. Joanna wzięła obowiązki na siebie, jestem jej za to niezmiernie wdzięczny. (...) O wszystkim decyduje kobieta. Jeśli jest mocna kobieta, w sensie osobowości i charakteru i jest zdolna do poświęcenia się przy mężczyźnie - a taką trafiłem w osobie mojej żony - to wtedy mężczyzna może to udźwignąć. Sam nie byłbym w stanie. Wszystko dzięki Joannie - zdradził.