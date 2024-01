Joanna Kurska WYDAŁA OŚWIADCZENIE! Ujawniła, ile naprawdę wynosiła jej pensja w TVP

Joanna Kurska wydała oświadczenie. Ujawniła, ile naprawdę zarabiała w TVP

Doniesienia o tym, jak wielkie pieniądze mogły wpływać na konta prominentnych twarzy "dobrej zmiany", wywołały powszechne oburzenie. Onet wskazywał, że łącznie małżeństwo Kurskich w latach 2016-2023 zarobiło w Telewizji Polskiej ponad 6 milionów złotych - czyli tyle, ile "zwykły Kowalski" prawdopodobnie nie dostanie przez całe życie. Teraz nadeszła kolej na to, aby do dyskusji włączyła się sama Kurska, która właśnie wydała oświadczenie.

Na instagramowym profilu Joanny Kurskiej pojawiła się seria Instastories, na których odniosła się do ustaleń mediów. Rewelacje, jakoby zarabiała 117 tysięcy złotych miesięcznie w TVP, nazywa "kłamstwami". Ujawniła też, ile zarabiała jako dyrektor programowa w publicznej stacji, wywołując przy okazji do tablicy konkretną osobę.

Warto jednak nadmienić, że żona Jacka Kurskiego nie odniosła się do całościowej kwoty, która według Onetu miała wpłynąć na jej konto, a jedynie do średniej, która nie musi przecież oznaczać regularnych zarobków w tej samej wysokości miesiąc w miesiąc. Średnią miesięczną mogą podnosić wypłacane dodatkowo nagrody czy bonusy, o których także w oświadczeniu nie wspomniano.

Co więcej, wraz z funkcją dyrektora programowego pełniłam obowiązki dyrektora marketingu TVP, za co nie pobrałam żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Czyli byłam podwójnym dyrektorem na jednej pensji - broni się. Jako producent PnŚ również zarabiałam tyle, ile zarabiają producenci wg regulaminu wynagrodzeń, tj. 12 tysięcy brutto tzw. podstawy, plus 36 tysięcy brutto honorarium za produkcję 30 wydań PnŚ w miesiącu. Czyli na rękę około 800 złotych dziennie za najchętniej oglądany śniadaniowy program live. To są oczywiście bardzo wysokie zarobki, ale adekwatne do sukcesu rynkowego i ponoszonej odpowiedzialności. Najwyraźniej chodzi o to, że nikt z prawicy nie może pracować i zarabiać oraz odnosić sukcesów.