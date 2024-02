Joanna Kurska ZAREAGOWAŁA na słowa Edwarda Miszczaka o Jacku Kurskim. Tak podsumowała dyrektora programowego Polsatu. Zaskoczeni?

Joanna Kurska zareagowała na słowa Edwarda Miszczaka

Dziękuję Edwardowi Miszczakowi za sprawiedliwe podsumowanie. Powiedział prawdę i to o konkurencji, którą TVP Jacka Kurskiego była dla Polsatu. To bardzo miłe. Mąż czuł i kochał telewizję. Każdy, kto obserwuje rynek medialny wie, jakie to było trudne, ale to było jego życie, często kosztem życia rodzinnego, wakacji i świąt. Mąż zajmował się telewizją całą dobę, zarówno w pracy, w domu, a nawet w samochodzie, w którym miał zainstalowany telewizor — wyznała dumna Joanna Kurska.