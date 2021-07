Joanna Moro ubolewa nad rozstającymi się parami z branży: "WALKĘ TRZEBA PODJĄĆ"

Heh 9 min. temu zgłoś do moderacji 14 1 Odpowiedz

W pewnym sensie ma rację. Mam wrażenie, że dzisiaj ludziom nie chce się walczyć o związki. Łatwiej wejść w nowy, znowu sielanka, a jak pojawią się większe problemy to zaś ucieczka na drugi kwiatek. Może to wina dzisiejszego świata mediów społecznościowych, że przedstawiają fałszywie idealny obraz związków, macierzyństwa itp. i ludzie też chcą tak mieć, a jak nie mają to szukają dalej. Gdyby nasi rodzice kierowali się dzisiejszymi wartościami to większość z nas żyłaby w rozbitej rodzinie.