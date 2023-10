Joanna Opozda i inne znane influencerki z prokuratorskimi ZARZUTAMI! "Przestępczy proceder"

Jolka 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Ktoś mówi że kobiety chleją... Ja miałam wesele rok temu były wina wódka i drinki w barze opłacone. Goście może kulturalni korzystali głównie z drinków wino do posiłków. Potem pytałam się czy dopłacać za open bar ale menadżerka powiedziała że zostało im tyle alkoholu po imprezie że nic nie muszę doacac że ta wódka co została to ona za te drinki ma już aż nadto zwrócone. Oprócz tego mam w domu pełno alkoholi prezentów etc i to będzie nawet z 20butelek... Nid pije. Zastanawiam się co z tym zrobić. Komu oddać!