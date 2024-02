Joanna Okuniewska była ZMUSZONA do coming outu?! "Czułam, że ktoś chce mnie WYRĘCZYĆ"

Joanna Okuniewska boleśnie wspomina coming out

Po dłuższej przerwie Joanna Okuniewska wróciła do nagrywania podcastów. Na samym wstępie chciała sprostować, co się wydarzyło w jej życiu i opowiedziała o emocjach. Przez medialną burzę wokół jej coming outu czuła się całkowicie bezbronna , a teorie spiskowe internautów nie pomagały w powrocie do codzienności.

Mój coming out nie był wymarzony. Nie byłam wtedy na niego gotowa. Nie był na moich zasadach, był pod presją. Czułam, że ktoś chce mnie wyręczyć, wykorzystując moment mojej największej bezbronności. Ludzie łapali mnie po nim za słówka, analizowali, przypisywali niestworzone sensy, do tego, co pisałam. Niewiele osób znało to wszystko od kulis. Tylko moi najbliżsi wiedzą, że to nie był moment, ani sposób, jaki sama bym wybrała - mówiła Joanna Okuniewska w najnowszym odcinku podcastu.