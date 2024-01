Joanna Okuniewska rozpływa się nad ukochaną: "Wyrzuciła ze swojego życia używki. Mimo pokus NADAL JEST CZYSTA"

Medium 7 min. temu zgłoś do moderacji 0 2 Odpowiedz

Powiedzcie mi czy związek kobiety z kobietą jest taki zły ? Czy inni mogą zaakceptować takie pary ? Moje przyjaciółki ukrywają się przez 5 lat . Jedna z nich spodziewa się dziecka . Oczywiście wszystko in vitro . Nie potrafią się ujawnić, udają , że się zwyczajnie przyjaźnią a jedna zbiera na mieszkanie i pomieszkuje u drugiej , sporo kłamstw . Jednej z nich to bardzo ciąży . Mówi , że czas aby rodzina i znajomi poznali prawdę . Druga się wacha . Czy myślicie , że można to zaakceptować ? Czy nasze społeczeństwo jest na to gotowe ? Wszyscy mówią , że to nie średniowiecze , a blisko mnie mieszka chłopak który jest chory na poważną chorobe zakaźną, to ludzie zaczęli mu malować płot , wybili okna , podpalili budę dla psa i cały czas słyszy wyzwiska typu : zboczeniec , trędowaty , zaraza, zbok . To było rok temu