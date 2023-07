Joanna Okuniewska ROZSTAŁA SIĘ z partnerem. "Zawsze łączyć nas będzie rodzicielstwo"

Żaba 24 min. temu zgłoś do moderacji 16 1 Odpowiedz

Smutne, jak tak z uśmiechem na ustach stwierdza, że po prostu przestali się kochać, a przecież sama prawi o różnych etapach związków, a uczucie się zmienia. Jednak myślałam, że skoro zdecydowała się na dziecko to bardziej będzie walczyć o związek, No ale z drugiej strony wiadomo, że nie widzimy wszystkiego. W każdym razie to oświadczenie i potem stories bardzo dziwne. Jak to mówił mój znajomy, skoro mamy się rozstać żeby zostać przyjaciółmi to po co się rozstawać ;) that’s the point. Dla mnie to mega smutny news bo pokazuje, ze nawet jak szukasz czegoś trwałego to i tak Ci soe może znudzić? Przykre