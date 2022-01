Joanna Okuniewska ogłasza KONIEC swojego podcastu! "Trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść"

Moja misja dobiegła końca. Zostały tylko dwa odcinki, które odkładałam na sam koniec i które czuję, że muszą się ukazać. (...) Powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć. Opowiedziałam setki historii. To, co najbardziej mnie "grzało", już zostało wysłuchane. To koniec! Czuję, jak przy każdej dużej zmianie, sporo lęków. To tej serii zawdzięczam przecież popularność - pisze na Instagramie.