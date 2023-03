Joanna Opozda BEZ MAKIJAŻU maszeruje na sesję z zawieszoną na ramieniu torbą za 10 tysięcy złotych (ZDJĘCIA)

W przerwach pomiędzy reagowaniem na to, co dzieje się w życiu Antoniego, Opozda zajmuje się ich wspólnym synem i stara się należycie wywiązywać z celebryckich obowiązków.

We wtorek Joasia zwróciła także na siebie uwagę paparazzi, pojawiając się na jednej z warszawskich ulic. Celebrytkę sfotografowano w centrum stolicy, gdy w towarzystwie siostry wystawała przed wejściem do jednej z kamienic. Jak donoszą nasi informatorzy, wybrała się tego dnia na sesję zdjęciową. Mama Vincenta zaprezentowała się w naturalnej odsłonie - miała rozpuszczone i nieułożone włosy, a na jej twarzy nie było grama makijażu. Jeżeli chodzi o stylizację, postawiła na szary płaszcz, luźne spodnie i czarne botki. Niezobowiązujący "look" uzupełniała wartą 10 tysięcy torebka Louis Vuitton.