Joanna Opozda chwali się nowym wózkiem Vincenta. Znamy cenę. "Idealny do samolotu" (FOTO)

Sfrustrowane, zawiedzione życiem mamuśki to druga (po nastolatkach) najbardziej podatna na wpływy internetu grupa. Są niepewne siebie, siedzą ciągle na telefonach, łatwo im wcisnąć każdy kit i produkt. Wystarczy, że się z kimś utożsamią i już lecą sweetaśne komplementy, uwielbienie, bo tak naprawdę to one chciałyby to słyszeć. Że są piękne, dzielne i zaradne. Że zasługują na coś lepszego, świat jest zły a one dobre. Ta pani się wstrzeliła i będzie zbierać tego benefity. Cóż z tego, że prawda jest inna niż pokazuje Instagram.