Joanna Opozda z synem w Turcji. "Takiego zajaranego Vincenta jeszcze nie widziałam". Cena za nocleg w ich hotelu zwala z nóg

Joanna Opozda dopiero co rozprawiała o samotności, leżąc na trawie, a już jest na zagranicznej majówce. Aktorka pochwaliła się podróżą na Instagramie. Z okazji długiego weekendu zabrała syna do Turcji.

Joanna Opozda chwali się turecką majówką

I nie ma co się dziwić. Mama i syn spędzają majówkę w popularnym hotelu The Land of Legends Kingdom. Obiekt jest połączony z parkiem rozrywki, dlatego często nazywa się go "tureckim Disneylandem".