Joanna Opozda dostała propozycję operacji plastycznej w Turcji. Oburzona aktorka grzmi: "Co to w ogóle ma być?!"

Coraz częściej wiele celebrytek z naszego rodzimego show biznesu decyduje się na operacje plastyczne. Popularne stały się już wycieczki do tureckich klinik, które to wiodą prym wśród znanych osobistości - i to nie tylko z Polski. Niestety niektóre placówki z tamtych rejonów nie spełniają europejskich standardów , przez co coraz częściej słychać o nieudanych zabiegach, a nawet i śmierciach .

Dostałam ostatnio ofertę od kliniki tureckiej. Pisali do mnie, czy bym chciała z nimi współpracować. Wiesz co? Poczułam się trochę obrażona. Jak tak można w ogóle? To już się stało jak kupowanie butów. A nie chciałabyś może u nas piersi, tyłka? Co to w ogóle ma być?! To jest niefajne, nie podoba mi się to - powiedziała Joanna.