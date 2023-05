Matka czwórki dzieci otarła się o śmierć po operacji plastycznej w Turcji. 32-letnia tiktokerka prosi internautów o pomoc

Przerażające historie z tureckich klinik docierają do opinii publicznej w zatrważającym tempie z różnych zakątków świata. W ostatnim czasie internauci mieli okazję poznać kolejną ofiarę chirurgów z Turcji. Jest nią 32-letnia Sara Platt , która na co dzień mieszka w Llanharan w Walii. Kobieta wydała ponad 73 tys. złotych na operacje plastyczne w Antalyi w Turcji, przez które otarła się o śmierć.

Poleciała do Turcji, by pozbyć się kompleksów. Później walczyła o życie

Matka czwórki dzieci otarła się o śmierć przez operacje plastyczne w Turcji

Przerażona Walijka okłamała tureckich lekarzy, że wystawiła im pozytywną opinię w internecie. Zrobiła to w obawie, że nie pozwolą wrócić jej do domu. Gdy 32-latka dotarła do Wielkiej Brytanii natychmiastowo trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Sara przeszła łącznie osiem operacji. Lekarze musieli usunąć jej całą prawą pierś oraz część lewej. Zlikwidowali też infekcję rany, która powstała na brzuchu. Mimo wygranej walki o życie, kobieta przyznała, że jej kondycja psychiczna uległa znacznemu pogorszeniu.