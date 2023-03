Joanna Opozda FLIRTUJE z Remigiuszem Mrozem pod instagramową reklamą alkoholu. Fani zniesmaczeni: "Tu jest jak na przeglądzie gazetki promocyjnej" (FOTO)

kicha 😜 17 min. temu zgłoś do moderacji 11 2 Odpowiedz

Przecież to nie mieszkanie, tylko kawałek studia fotograficznego. To do niego zmierzała zapewne Opozda, taka śliczna inaczej, jakąśmy dwa dni temu widzieli. Portki ma te same. Teraz wystarczy porównać tamte zdjęcia z tymi po farbach i retuszach i już mamy "prawdziwą" twarz influencerki od badziewia wszelkiego, szumnie zwanej na wyrost aktorką.