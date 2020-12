Joanna Opozda i Antoni Królikowski ROZSTALI SIĘ! "Życzę mu wszystkiego, co najlepsze"

Joanna Opozda i Antoni Królikowski szybko zostali okrzyknięci "najbardziej obiecującą parą show biznesu". Faktycznie, większość związków Antka była medialna, więc i uczucia do Joanny wybitnie nie ukrywał. To, że są razem, wyszło na jaw w połowie lipca, gdy Antek szarmancko stanął za ówczesną (już byłą) dziewczyną.

Okazuje się jednak, że to już koniec. Joanna Opozda poinformowała na Instagramie, że rozstała się z Antonim Królikowskim . Mimo wszystko zachowała klasę - życzy byłemu już chłopakowi wszystkiego dobrego, chociaż między słowami można wyczytać, że chyba nie rozstawali się w zgodzie. Joanna Opozda pisze bowiem o sprawach, które Antek ma do "poukładania"...

W odpowiedzi na liczne pytania od dziennikarzy i mediów chciałabym potwierdzić, że rozstaliśmy się z Antkiem. Antkowi szczerze życzę wszystkiego, co najlepsze. Mam nadzieję, że w nadchodzącym roku poukłada swoje sprawy. Ja też planuję skupić się na tym, co zawsze chciałam robić. Dlatego ograniczam social media. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku - napisała we wtorek po południu.