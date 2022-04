Joanna Opozda kupiła NOWE MIESZKANIE! "Mam nadzieję, że tutaj w końcu ZAZNAMY SPOKOJU"

Od czasu urodzenia syna Joanna Opozda ograniczyła nieco aktywność w sieci, skupiając się na opiece nad potomkiem. Aktorka konsekwentnie milczała na temat rozstania z Antkiem Królikowskim, nie skomentowała także ostatniego medialnego zamieszania wokół byłego partnera. Z jej instagramowego profilu zniknęły jednak ślubne zdjęcia.

Ostatnie tygodnie bez wątpienia nie były dla Joanny Opozdy łatwe. Pod koniec marca jej synek trafił bowiem do szpitala w związku z poważną infekcją. Kilka dni temu aktorka i mały Vincent wrócili jednak do domu, o czym Asia poinformowała na Instagramie.

Gdy Opozda zdążyła nieco ochłonąć po hospitalizacji potomka, postanowiła odezwać się do instagramowych obserwatorów. W poniedziałek aktorka zamieściła na InstaStories kilka nagrań, w których zwróciła się do fanów. Asia nie ukrywała, że ostatnio przeżywała dość trudne chwile i to właśnie dlatego ograniczyła korzystanie z mediów społecznościowych.

Dawno tutaj do Was nic nie mówiłam, no ale sami wiecie, że mam ostatnio naprawdę ciężki czas. No i nauczyłam się, że jak jest mi smutno i źle, to po prostu odkładam telefon na bok i skupiam się na tym, co naprawdę ważne. A dla mnie na tę chwilę najważniejszy jest mój synek i jego zdrowie - rozpoczęła.

Korzystając z okazji, Opozda podzieliła się z fanami nie lada nowiną. Celebrytka zdradziła bowiem, że postanowiła przemówić do fanów z wnętrza swojego... nowego mieszkania.

Dzisiaj znalazłam moment dla siebie, żeby naładować energię, naładować baterie i nagrywam do Was z bardzo specjalnego miejsca - z mieszkania, w które włożyłam wszystkie moje oszczędności życia. To jest taka inwestycja moich marzeń. Właśnie sobie siedzę na podłodze z Marilyn, patrzę na ogródek, który na razie wygląda jak duża piaskownica dla Vincenta. No, ale mam nadzieję, że tutaj w końcu zaznamy spokoju - powiedziała.

Póki co, wymarzone gniazdko Opozdy znajduje się w stanie surowym. Aktorka już rozpoczęła jednak przygotowania do remontu. Na InstaStories Asia zaprezentowała nawet pokój, który wkrótce zamieni się w sypialnię małego Vincenta. W pomieszczeniu znalazły się już nawet niezbędne do jego wykończenia materiały.

Tutaj ma być pokój dla Vincenta. Już mamy wszystko zaplanowane, powybierane tapety. Na razie to się nie prezentuje jakoś najlepiej, ale będzie cudnie. Naprawdę - zapowiedziała.

Zobaczcie, jak Joanna Opozda nagrywa z nowego mieszkania.