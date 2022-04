Joanna Opozda załatwia sprawunki, a Antek Królikowski CZAI SIĘ nieopodal w samochodzie (ZDJĘCIA)

Yuuuuyy 7 godz. temu zgłoś do moderacji 637 57 Odpowiedz

Już nie przesadzajcie! Jak to o co chodzi? Przyjechał odwiedzić syna. Spod bloku zadzwonił do niej, czy może wejść. Powiedziała że nie ma jej w domu, a z dzieckiem pewnie jest np. babcia. To wziął i odjechał. Proste.