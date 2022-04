Joanna Opozda "pozdrawia" czyhających na nią paparazzi: "NASTĘPNYM RAZEM POMACHAJCIE"

Wielun 8 min. temu zgłoś do moderacji 8 3 Odpowiedz

Antek miał taką fajną zabawną żonę, która urodziła mu syna, która pokazała mu ze istnieje coś innego niż zabawa, balangi narkotyki . Wzięła z nim ślub kościelny, oddała mu serce. A on zdeptał to wszystko. Ja rozumiem ze nie mieli łatwo, ona w tej ciąży na podtrzymywaniu, jej ojciec, ale prawdziwy facet jest z kobieta na dobre o na zle i nie zostawia jej w ciąży, przecież ona będzie miała traumę do końca życia, ale mysle ze sobie poradzi, a Antek niestety przy tej kochance starsznie się stoczył. Za jego zle wybory zapłaciła Asia, jego mama, jego synek i on sam.