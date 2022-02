Joanna Opozda pokazała PIERWSZE zdjęcie z SYNKIEM! "Było nam cholernie trudno. I Ty niestety wiesz o tym najlepiej" (FOTO)

We wtorek Joanna Opozda i Antonii Królikowski w końcu po raz pierwszy zostali rodzicami. Co prawda jeszcze dzień wcześniej aktorka zamieściła na InstaStories niepokojący wpis, w którym poprosiła fanów o modlitwę, ale wszystko wskazuje na to, że ostatecznie potomek celebryckiego duetu szczęśliwie przyszedł na ten świat.