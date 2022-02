Joanna Opozda URODZIŁA! Aktorka i Antek Królikowski zostali rodzicami

Wiktor 6 min. temu zgłoś do moderacji 9 2 Odpowiedz

A teraz czas, żeby mały szybko dorósł - bo trzeba się będzie zająć niestabilną matką histeryczką. Naprawdę bez złośliwości, ale to, co mają w głowach te celebryciny, to przechodzi ludzkie pojęcie. Panna szła do wypasionej prywatnej kliniki na zaplanowane cesarskie cięcie, z wybraną wg wlasnego widzimisię datą (data wybrana jak ketchup albo musztarda do hot doga) - a wstawiła na insta dramatyczny apel, prawie nekrolog. Lecz się, dziewczyno, serio! Dla Malucha wszystkiego, co najlepsze!