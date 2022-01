TYLKO NA PUDELKU: Antek Królikowski ROZWALIŁ BRAMĘ na posesji Dariusza Opozdy. Ojciec aktorki groził: "Zobaczycie, jak będziecie wszyscy stąd wiać"

Wczoraj w Busku-Zdroju na posesji Dariusza Opozdy doszło do dramatycznych scen. Po tym, jak mama Joanny Opozdy została wyrzucona z domu, próbowała ponownie dostać się do mieszkania. Towarzyszył jej też zięć, siostra Joanny oraz Antek Królikowski. Zabarykadowany w środku Dariusz Opozda zaczął nagle strzelać z broni palnej i zamieścił w sieci szokujące nagranie z całego zajścia. Jak donosi nasze źródło, pociski przebiły ściany, a siostra Opozdy musiała udać się do szpitala...

Jedna i druga strona powiadamiała policję. Mogę też potwierdzić, że chodziło o wskazany obiekt (posesja Dariusza Opozdy). To, w jaki sposób doszło do strzałów, też jest przedmiotem naszych ustaleń, mogła być to broń hukowa, broń czarnoprochowa lub broń palna. Sprawdzamy, czy miał pozwolenie, jaki był to rodzaj broni oraz czy otworzył ogień, czy był to strzał niekontrolowany - słyszymy od st. asp. Tomasza Piwowarskiego.