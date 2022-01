Joanna Opozda TRAFIŁA DO SZPITALA! "Nie mogę jeść, spać, ciągle wymiotuję. WSZYSTKO Z NERWÓW"

O Joannie Opoździe i Antku Królikowskim media rozpisują się ostatnio głównie w kontekście afery z udziałem ojca celebrytki. W miniona sobotę Dariusz Opozda zabarykadował się w mieszkaniu i oddał strzały z broni czarnoprochowej do stojącej za drzwiami rodziny. Całe zajście zostało uwiecznione na mrożącym krew w żyłach nagraniu , które trafiło do sieci.

Jak się właśnie okazało, przyszła mama trafiła do szpitala... Ukochana Antka postanowiła przerwać milczenie i za pośrednictwem Instastories zabrać głos w sprawie tego, co się dzieje.

Teraz ci ludzie wtargnęli w moje życie, niszcząc mnie i nasze nienarodzone dziecko. Niszcząc moją mamę, siostrę, brata i męża - kontynuuje z wyraźną bezsilnością. Jak się domyślacie, nie miałam wpływu na to, w jakiej rodzinie dane mi było przyjść na świat. Jako 18-latka wyprowadziłam się z domu i poszłam swoją drogą. Pracowałam jako modelka po drodze wpakowując się w przeróżne tarapaty, o których już tutaj opowiadałam - czytamy. Później dostałam się na wymarzone studia do szkoły teatralnej i zaczęła spełniać marzenia. Czułam się wolna, momentami szczęśliwa - podsumowuje swoją drogę.

(...) Teraz kiedy powinnam skakać z radości, bo już niedługo zostanę mamą, jestem rozwalona psychicznie i fizycznie. Nie mogę jeść, spać, ciągle wymiotuję. Dziś wylądowałam w szpitalu z silnymi skurczami i bólami. Wszystko z nerwów. Dostałam ataku paniki, nie mogłam oddychać. Piszę o tym, bo martwię się o zdrowie mojego dziecka. Prawie całą ciążę przeleżałam chora w łóżku, a teraz jeszcze to. Naprawdę nie daję już rady, a przecież mój mały synek odczuwa wszystko to, co ja. Mam straszne wyrzuty sumienia, że od kilku dni nie mogę przestać płakać, a on pewnie to czuje. Próbuję się uspokoić, ale w obecnej sytuacji to chyba graniczy z cudem - czytamy w oświadczeniu bezsilnej celebrytki.