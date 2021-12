Joanna Opozda pokazała dziecięce ŁÓŻECZKO! Zdradziła też, jaki kupi WÓZEK. To ulubiona marka celebrytek... (FOTO)

Malena 11 min. temu zgłoś do moderacji 12 0 Odpowiedz

W sumie to jej zazdroszczę... ja mam 29 lat i dalej mieszkam z mamą. Nie mogę sobie przez to ułożyć życia. Wszyscy mi odradzają wynajem mieszkania. Bo po co mam komuś kredyt spłacać. Tylko na swoje będę chyba jeszcze z 10 lat odkładać. Zazdroszczę jej tej samodzielności, że ma prawo jazdy, samochód, mieszkanie, męża. Teraz bezpiecznie wychowa tam dziecko. Ja ciągle odkładałam swoje życie na później, aż przegapiłam ważny moment, żeby dorosnąć i ustatkować się. Teraz jestem na lodzie. W dodatku głupio mi mamę zostawiać.