Joanna Opozda prezentuje CIĄŻOWY BRZUCH podczas wizyty w salonie tajskiego masażu (FOTO)

Niedługo po ślubie Joanna Opozda i Antek Królikowski postanowili odnieść się do medialnych plotek i potwierdzili, że spodziewają się dziecka. Para zaapelowała wówczas do mediów o uszanowanie ich prywatności, z czasem przyszli rodzice zmienili jednak podejście i od jakiegoś czasu coraz chętniej dzielą się ze światem rodzinnym szczęściem. Niedawno Antek zrelacjonował w sieci romantyczną randkę z żoną, a w rozmowie Pudelkiem przyznał nawet, że ich związek to gotowy materiał na filmowy scenariusz.