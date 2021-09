Anna Lewandowska została TWARZĄ WÓZKÓW! "Poznajcie wózki mojego WŁASNEGO PROJEKTU"

Anna Lewandowska nieustannie próbuje udowodniać, że nie jest jedynie żoną znanego piłkarza. Ambitna WAG postanowiła smykałkę do sportu przekuć w biznes. Nie ogranicza się jednak jedynie do prowadzenia fit obozów i zachęcania do korzystania z jej autorskiej aplikacji do ćwiczeń, ale i doczekała się sygnowanych swoim nazwiskiem zdrowych przekąsek czy kosmetyków. Ann ochoczo korzysta także z propozycji współprac z przeróżnymi markami. Ostatnio została na przykład twarzą szczoteczek do zębów.