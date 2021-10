Oto NAJDROŻSZE wózki dziecięce polskich gwiazd. Stylowe? (ZDJĘCIA)

aha 14 min. temu zgłoś do moderacji 6 1 Odpowiedz

serio pytam bo ja niedzieciata, nie planuje i nie rozumiem - co taki wozek wprowadza do zycia? Bo dziecko ma wy*ane jak wozek wyglada, tylko rodzic uwaza ze.. no wlasnie, co? Czym sie rozni wozek za 1-2 tys od tego za 5-6 albo i 15? juz nie mowiac o tym ze ci co kupuja wozki za 5-15 tys i tak wiekszosc czasu jezdza samochodami a nie musze przemierzac dlugich odleglosci z wozkiem ani tachac go po schodach na 3ecie pietro.