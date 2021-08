Joanna Opozda zapewnia: "Wzięliśmy ślub Z MIŁOŚCI, A NIE Z PRZYMUSU"

Anna 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

ten Antoś bawidamek, może i się oświadczył już (!) w marcu, może dlatego, że nie chciała jeździć na wakacje jako nie wiadomo co (nałożnica, panienka jakaś tam) tylko jako NARZECZONA. Może koleś nawet nie myślał o ślubie (za dużo przykładów wokoło: narzeczeństwo trwające 8 lat, czy "naciskała, to kupiłem pierścionek i mam spokój na jakieś 2 lata""). A tu się okazało, że bobo w drodze to szybko do ślubu. Widać po nich, że nie ma chemii między nimi, że to wszystko jakieś takie nerwowe (który facet idąc do Ołtarza ogląda się za siebie??). Piszecie, żeby dziewczynie dać spokój. Ja jej współczuję, bo każdy, kto ma trochę doświadczenie i niejedno widział, czuje, że z tej mąki chleba nie będzie. Moje 18 lat udanego małżeństwa, to wspólna praca nad związkiem, zjedzone worki soli... ale to trzeba chcieć