TYLKO NA PUDELKU: Joanna Opozda JEST W CIĄŻY! "Gdy Antek się dowiedział, nie miał wątpliwości, JAK POWINIEN SIĘ ZACHOWAĆ"

Plotki o tym, że Joanna Opozda i Antek Królikowski spodziewają się dziecka, krążyły już od kilku tygodni. Kilka sygnałów o tym, że są one prawdziwe, pojawiło się też na ślubie celebryckiej pary. Po tym, gdy ksiądz zapytał, czy młoda para "przyjmie i po katolicku wychowa potomstwo", aktor ochoczo odparł: "Tak, właśnie", co przecież nieco mija się ze standardową formułą. Co więcej, podczas ceremonii ksiądz mówił o "potomstwie, którym Bóg [ich] obdarzył", zamiast "obdarzy". Uwagę zwracał też fason sukni ślubnej panny młodej, który zdaniem internautów, miał ukryć ciążowy brzuszek.