Joanna Opozda ma PROBLEMY ZDROWOTNE. "Ja naprawdę nic nie widzę"

Podsumujmy: 1) porządna rodzina Państwa Królikowskich: zdrady ojca ukrywane przez żonę, spłodzenie syna i ukrywanie go przed światem - wyszło dopiero niedawno 2) Antek - ani on ma wygląd ani się nie wysławia ani umiejętności aktorskie - wszystko zawdzięcza swoich rodzicom aktorom 3) uzależniony od narkotyków. Joanna: 1) do wszystkiego doszła sama - nie miała bogatych wpływowych rodziców, nie pochodzi z rodziny aktorskiej 2) jej Matka w przeciwieństwie do Pani Królikowskiej miała HONOR i odeszła od męża który ją zdradzał 3) Joanna jest śliczna - od agencji modelek to aktorstwa - grała Bridgett Bardot - jej uroda zachwyca nawet za granicą 4) Nigdy nie zdradziła Antka ani nie porzuciła. Nosiła ich dziecko pod sercem mimo iż ciąża była dla niej koszmarna ze względu na dolegliwości. W tym czasie Antek wzorem ojca zdradzał ją z sąsiadką która do pięt pani Joannie nie dorasta. Izda: 1) brak urody 2) wyrzucona z pracy 3) groziła Joannie że ją zniszczy 4) nie miała skropułów ani moralności by wdać się w romans wiedząc iż spodziewają się dziecka 5) niepewne wykształcenie - nie jest prawdziwym prawnikiem - skończyła prawo w Biznesie. nie ma aplikacji prawniczej, żadnych egzaminów. 6) założyła działalność gospodarczą aby pomóc Antkowi ukrywać dochody by ten nie musiał płacić alimentów które należą się DZIECKU jak psu buda!!!! No rzeczywiście katolickie wartości państwa Królikowskich.