Joanna Opozda musiała uciekać z galerii handlowej przed obcym mężczyzną: "Byłam PRZERAŻONA"

Dziwna ta historia…. 🤔 jakiś obcy facet ją śledzi niby, a ona jest przerażona… ale zamiast zadzwonić na policję to ona wyciąga telefon i zaczyna go nagrywać… No ok………. ale w jakim celu? Skoro nawet nie upubliczniła jego wizerunku, więc nikt go nie mógł zidentyfikować…….? To po co? A druga sprawa, że niby taka przerażona ale zamiast np. zostać w galerii handlowej, gdzie jest bezpieczna bo jest mnóstwo ludz, to ta ucieka na parking, gdzie facet ją może łatwo dorwać bez żadnych świadków… gdzie tu logika? Poza tym powiedziała tylko o dwóch sklepach, do których weszła, a ten facet czekał przed nimi. Ale jak ja chodzę do galerii handlowej to jest mnóstwo facetów przed sklepami, czekającymi na żony. Chyba atencjuszka Joasia chciała znowu zabłysnąć, więc zmyśliła jakiegoś nie trzymającego się k. gniota, żeby znowu było głośno.