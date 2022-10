Joanna Opozda pokazała FRAGMENT TWARZY Vincenta! Fani nie posiadają się z zachwytu: "TE USTA! Widać, że cała mamusia" (FOTO)

Joanna Opozda na co dzień godzi show biznesowe aktywności z rolą mamy. Jak sama niedawno wyznała, na początku planowała zrobić sobie dłuższą przerwę w karierze, aby poświęcić małemu Vincentowi więcej czasu. Niestety życie napisało dla niej inny scenariusz i choć nie planowała tak szybkiego powrotu do pracy, to skłoniły ją do tego trudne okoliczności.