Joanna Opozda pokazała najnowsze zdjęcie synka. Tym razem SPORO ODSŁONIŁA. Mały Vincent rośnie jak na drożdżach (FOTO)

Joanna Opozda pokazała twarz syna. Jak wygląda Vincent?

Na przestrzeni ostatnich dwóch lat Joanna Opozda dała wyraźnie do zrozumienia, że choć publikują w sieci wiele zdjęć swojej pociechy, to odbywa się to na jej "zasadach". Aktorka należy do nielicznego grona gwiazd, które przywiązują dużą wagę do ochrony wizerunku dzieci. Jak dotąd mama małego Vincenta publikowała zdjęcia chłopca, który najczęściej był ustawiony tyłem, bokiem lub po prostu z zakrytą twarzą. Wygląda na to, że jednak postanowiła zrobić mały wyjątek i opublikowała na Instagramie niecodzienne zdjęcie ze wspólnych zabaw z synkiem.