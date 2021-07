Joanna Opozda prezentuje okazały PIERŚCIONEK ZARĘCZYNOWY (FOTO)

Po tym, jak Joanna Opozda i Antoni Królikowski wrócili do siebie, ich relacja ponownie zdobi czołówki branżowych portali. Okazało się nawet, że chwilowe rozstanie wyszło im na dobre, bo dziś para przygotowuje się już do ślubu . Na początku lipca bliska osoba z ich otoczenia zdradziła, że ceremonia ma się odbyć jeszcze w sierpniu tego roku.

Choć zaręczyny pary są już pewne, to do tej pory fani nie mieli okazji zobaczyć pierścionka. Teraz jednak wreszcie nadszedł ten moment, a fani dopatrzyli się dowodu miłości Antka na jej palcu. Co ciekawe, zestaw biżuterii aktorki składa się z obrączki oraz drugiego pierścionka z okazałym kamieniem, co stylistycznie nawiązuje do słynnych ślubnych zestawów od Tiffany'ego.