Antek Królikowski w końcu POTWIERDZA ZARĘCZYNY z Joanną Opozdą: "Asiu, kocham Cię!"

Baba 13 min. temu zgłoś do moderacji 5 4 Odpowiedz

Wydaje mi się, że ona liczy sie z tym, że życia z nim nie spędzi ale może chce pokazać byłym że to ona go poślubiła. Tez kiedyś "chodziłam" z chłopakiem tylko po to żeby zrobić na złość koleżankom, które mówiły że on by nie był mną zainteresowany. Aleeeee miałam wtedy 13 lat 🤣