Joanna Opozda publikuje zdjęcie z wanny, a Remigiusz Mróz dodaje: "Skomentowałbym, ale nie chcę wywoływać skandalu"

Czytelnik 9 min. temu zgłoś do moderacji 37 11 Odpowiedz

Jestem autentycznie ciekaw co spowodowało, że Joanna jest jedną z najmniej hejtowanych celebrytek, a zarazem cieszącą się nietypowym jak na polskie standardy współczuciem i wsparciem internautów. Czyżby istniał jakiś konsensus co do tego, że Joanna jak mało która znana osoba potrafiła odnaleźć właściwą równowagę pomiędzy gwiazdorzeniem a normalnością? Jak sądzicie? Chcielibyście mieć taką osobę jak Joanna w gronie swoich przyjaciół? ................. /////////////////////////////////////////////////////////////////................................................................................................. Drogi PUDELKU, nie chciałbyś się przyjrzeć sprawie mini-skandalu w kwestii TVP i polskich Eurowizyjnych preselekcji? Chodzi mi o to, że "profesjonalna komisja ekspercka" zakwalifikowała do finałowej dziesiątki "piosenkę" z jakże ambitnym tekstem o tym, że podmiot liryczny posiada ogromne pośladki, których inne kobiety jej zazdroszczą i są wściekłe, bo "prawdziwi mężczyźni zawsze pragną mieć czego się złapać, gdy czynią swoją powinność" i cały tekst utworu jest tylko o tym. Jak również, że inna piosenka wybrana do finałowej stawki nosi tytuł "Zalicz mnie!".........? Może warto poprosić TVP o wyjaśnienie, czym dokładnie kierowała się "profesjonalna komisja" wybierająca utwory do wielkiego finału i na jakie walory artystyczne w tym roku postawiła?