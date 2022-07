Sukces Joanny Opozdy! Została muzą Remigiusza Mroza, który obsadził ją w thrillerze o sugestywnym tytule - "NIE UFAJ MU". "Siedzę, czytam, POJAWIAM SIĘ JA"

Ja sobie siedzę i czytam najnowszą książkę Remigiusza Mroza pod tytułem "Nie ufaj mu". Właśnie dotarłam do strony, w której pojawiam się JA! We własnej osobie, co jest bardzo, bardzo miłe, dziękuję. (...) Jest to thriller - cieszyła się Opozda, pilnując drzemiącego w wózku obok Vincenta.