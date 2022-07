TYLKO NA PUDELKU: Mamy pismo komornika! Wiemy, ile Antek Królikowski jest DŁUŻNY Joannie Opoździe

Iza 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Rzadko wyrażam swoją opinie, ale to co się dzieje w tej sprawie to już przesada. Facet jest kompletnie bez jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego a niby taki katolik… ( w sumie to normalna hipokryzja) Samotne wychowawywanie dziecka jest bardzo trudne i wciąż nie rozumiem jak ten świat jest zbudowany, ze odpowiedzialność za dziecko spada jedynie na kobietę. Wierze, ze to się zmieni bo w dziesiejszych czasach jest to absurdalne kompletnie. Ten Antek powinien to przez tą okropną sprawę nie otrzymać już absolutnie żadnej propozycji i tutaj reżyserzy powinni być solidarni. Zreszta skoro matka tez się w to wmieszała to również. Myśle, ze ojciec gdyby żył to złoiłby mu tyłek za to postępowanie…