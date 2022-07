Antek Królikowski obsmarowuje Joannę Opozdę w tabloidzie: "KŁAMIE i MANIPULUJE! Prawda obroni się SAMA"

Ruuffuy przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ktos mu bardzi, bardzo zle doradza. Kazdy jego medialny ruch to porazka. Najlepszy byl wtedy kiedy medialnie postanowil zniknac, no ale kiedy juz wydawalo sie, ze go fabijanski przebil, to on wyskoczyl z ta ustawka pod kosciolem... blad, blad, blad...