Tak Antek Królikowski i tajemnicza Izabela relaksują się od kolejnych dram: wypady nad wodę, szachy, nocne wycieczki autem... (ZDJĘCIA)

Co ciekawe, wśród tematów, które poruszyła Joanna, pojawił się jeszcze jeden istotny i dość szokujący wątek. Mowa o wymianie SMS-ów między Antkiem a tajemniczą Izabelą, czyli jego nową partnerką, w których ta miała grozić, że "postawi, k*rwa, do pionu cały team i ją zniszczy" . Wspominała przy tym o pewnym nagraniu, jednak nie ujawniono, czy i jaki ma to związek ze sprawą.

Ostatecznie to inne wątki zyskały większą medialną uwagę, ale nie zmienia to faktu, że dziś Antek układa sobie życie właśnie u boku tajemniczej Izabeli. Stara się jednak trzymać z dala od mediów, a na profilu aktora próżno szukać nagrań czy zdjęć z ich wspólnych wyjść. Nieco inaczej wygląda sytuacja z perspektywy samej Izabeli, która, mimo że nie pokazuje twarzy ukochanego, to sporadycznie dzieli się tym, co porabiają w wolnych chwilach.