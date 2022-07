Matka Joanny Jarmołowicz włącza się w spór Królikowskich i Joanny Opozdy: "OMAMIENI ludzie nie wiedzą, jaka ona jest! BLOKUJE DOSTĘP DO SYNA"

Roza 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

To niech teraz Antek złoży sprawę do sądu o ustalenie kontaktów ojca z dzieckiem. Sprawy między nią a jej eks facetem to ich sprawy. Mieszanie w to dziecka, ograniczanie kontaktu to świadome wykorzystanie dziecka do wojny między rodzicami. Nie piszcie że on zły a ona super bo jak jest wiedza oni. A jak świat stary ludzie się rozstawali i rozstawać będą a gry dzieckiem to debilizm który wykorzystuje masa super madek...