Brat Antka Królikowskiego pokrętnie odpiera krytykę: "Joanno Opozdo, ilość TWOICH FEJKOWYCH KONT do siania nienawiści jest imponująca"

Wygląda na to, że medialna wojna familii Królikowskich i Joanny Opozdy dopiero się rozkręca. Sytuacja zaogniła się w sobotę, gdy Antek Królikowski i jego matka stawili się w miejscu, w którym miał mieć miejsce chrzest syna aktorki, Vincenta . Co ciekawe, pojawili się tam mimo wiadomości od Joanny, która informowała (wkrótce już byłego) męża, że uroczystość została odwołana.

Ciekawe, po co pytasz Antka, skoro nie widział syna 1,5 miesiąca. Nie płaci alimentów na Vincenta, które zasądził sąd. Antek nie interesuje się dzieckiem, tak jak ty. Dopiero jak chciałam zrobić synkowi chrzest, wszyscy się zainteresowaliście, bo zależy wam tylko na tym, żeby dobrze wypaść PR-owo i móc zrobić sobie zdjęcie. Nawet nie miałeś ochoty poznać naszego syna, nie widziałeś go na oczy od jego narodzin i nagle pomysł, żebyś został chrzestnym. (...) A poinformowanie mojego ojca i granie nim, "żartowanie" na temat tego zaburzonego, niebezpiecznego człowieka, jest karygodne. On nie tylko strzelał do swojej rodziny, ale groził Vincentowi, o czym Antek wie. Zniszczyliście chrzciny mojego synka - pisała w wiadomościach do brata Królikowskiego.